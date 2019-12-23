В Курске обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-23T12:19:09+03:00

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23 Декабря в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице 2-я Новоселовка в Курске.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 88 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU