2019-12-23T12:10:45+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся ВАЗ

Ранения получила пассажирка авто
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшую доставили в Кореневскую центральную районную больницуПострадавшую доставили в Кореневскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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20 декабря примерно в 10:30 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по автодороге Рыльск - КореневоСуджа со стороны поселка Коренево в сторону Суджи.

На 16 километре трассы он не справился с управлением, машина первернулась. В результате ДТП ранения получила 38-летняя пассажирка. Пострадавшую доставили в Кореневскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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