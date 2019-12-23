Под Курском перевернулся ВАЗ
Ранения получила пассажирка авто
Пострадавшую доставили в Кореневскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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20 декабря примерно в 10:30 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по автодороге Рыльск - Коренево – Суджа со стороны поселка Коренево в сторону Суджи.
На 16 километре трассы он не справился с управлением, машина первернулась. В результате ДТП ранения получила 38-летняя пассажирка. Пострадавшую доставили в Кореневскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU