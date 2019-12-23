В Курске заменили более 25 тысяч фонарей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-23T10:53:32+03:00

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В Курске заменили 25 361 светильник, в том числе более 15 тысяч в частном секторе. Из них 1 866 оснащены модулями связи по протоколу LoRaWAN для дистанционного управления. Это позволяет регулировать яркость через специальное мобильное приложение. Также через него можно контролировать участки с неработающим освещением.

Подрядчик взял на себя дополнительные обязательства и освещает ряд аварийных пешеходных переходов. На некоторых участках Курска есть неработающие светильники. Это связано с тем, что не приведены в порядок городские электросети. Сейчас дефекты исправляют.

Напомним, модернизация уличного освещения стартовала в Курске 23 августа. Согласно контракту энергетики должны были заменить более 25 тысяч светильников на 961 улице. За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются. На официальном сайте Администрации города http://www.kurskadmin.ru/content/karta-zameny-svetilnikov и сайте подрядчика работает интерактивная карта замены светильников в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU