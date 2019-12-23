2019-12-23T10:15:26+03:00
Спорт

Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России

Ранее клуб завоевывал трофей три раза
Яна ШЕЛЕСТ
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Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России в четвертый раз в историиКурское «Динамо» выиграло женский Кубок России в четвертый раз в истории
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В Курске прошел финал Кубка России по баскетболу среди женских команд. В СКК встретились курский баскетбольный клуб «Динамо» и екатеринбургский УГМК. Счет открыли хозяйки паркета – Татьяна Видмер реализовала один штрафной. В ответ Джамирра Фолкнер забросила трехочковый, и клуб из Екатеринбурга надолго вырвался вперед.

Перехватить инициативу курянкам удалось только на последней минуте третьей четверти. Благодаря меткому броску Эпифании Принс на короткий перерыв команды ушли со счётом 59:58 в пользу «Динамо». В четвертую 10-минутку команда УГМК так и не смогла вернуть себе лидерство и со счетом 84:71 уступила курянкам.

Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее клуб завоевывал трофей в сезонах 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018. Столько же побед у баскетбольного клуба ЦСКА, а рекорд принадлежит УГМК. На счету этой команды девять выигранных Кубков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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