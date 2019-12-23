2019-12-23T09:39:59+03:00
Новый год 2020

В Курске прошел парад Дедов Морозов

Дан старт новогодним праздничным гуляниям
Яна ШЕЛЕСТ
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Главный Дед Мороз страны и Снегурочка зажгли огни на городской елкеГлавный Дед Мороз страны и Снегурочка зажгли огни на городской елке
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22 декабря в Курске прошел парад Дедов Морозов. Главный Дед Мороз страны и Снегурочка, специально прибывшие в Курск из Великого Устюга, зажгли огни на городской елке и дали старт праздничным гуляниям.

Главным событием этого дня стало открытие приемной Деда Мороза

Главным событием этого дня стало открытие приемной Деда Мороза

Сказочных персонажей вместе со всеми курянами встретили губернатор Роман Старовойт и глава города Курска Виктор Карамышев.

- Много тысяч километров я преодолел, чтобы поздравить вас с Новым годом и пожелать добрых вестей, - сказал Дед Мороз собравшимся на Театральной площади детям и взрослым и дал команду зажечь елку.

Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и загадывали желания Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и загадывали желанияФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Приветствуя курян, глава города Виктор Карамышев отметил, что очень рад видеть всех на Театральной площади.

- С сегодняшнего дня стартует череда новогодних праздников. Наш город действительно превратился в настоящую сказку. Я желаю всем курянам встретить Новый год хорошо, - сказал Виктор Николаевич. Он также пригласил всех в новогоднюю ночь на Театральную площадь.

Главным событием этого дня стало открытие приемной Деда Мороза. Сегодня сотни детей посетили курскую резиденцию главного волшебника страны. Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и загадывали желания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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