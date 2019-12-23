СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-23T09:39:59+03:00

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22 декабря в Курске прошел парад Дедов Морозов. Главный Дед Мороз страны и Снегурочка, специально прибывшие в Курск из Великого Устюга, зажгли огни на городской елке и дали старт праздничным гуляниям.

Главным событием этого дня стало открытие приемной Деда Мороза

Сказочных персонажей вместе со всеми курянами встретили губернатор Роман Старовойт и глава города Курска Виктор Карамышев.

- Много тысяч километров я преодолел, чтобы поздравить вас с Новым годом и пожелать добрых вестей, - сказал Дед Мороз собравшимся на Театральной площади детям и взрослым и дал команду зажечь елку.

Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и загадывали желанияФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Приветствуя курян, глава города Виктор Карамышев отметил, что очень рад видеть всех на Театральной площади.

- С сегодняшнего дня стартует череда новогодних праздников. Наш город действительно превратился в настоящую сказку. Я желаю всем курянам встретить Новый год хорошо, - сказал Виктор Николаевич. Он также пригласил всех в новогоднюю ночь на Театральную площадь.

Главным событием этого дня стало открытие приемной Деда Мороза. Сегодня сотни детей посетили курскую резиденцию главного волшебника страны. Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и загадывали желания.

ИСТОЧНИК KP.RU