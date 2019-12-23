На пожаре под Курском погиб 63-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-23T09:23:55+03:00

Огонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площади Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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23 декабря в 03:52 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Успеновка Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 04:01, ликвидировали в 04:08. Огонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площади. На пепелище спасатели нашли тело 63-летнего хозяина.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU