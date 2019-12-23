На пожаре под Курском погиб 63-летний мужчина
23 декабря в 03:52 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Успеновка Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 04:01, ликвидировали в 04:08. Огонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площади. На пепелище спасатели нашли тело 63-летнего хозяина.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU