2019-12-23T09:23:55+03:00
Происшествия

На пожаре под Курском погиб 63-летний мужчина

ЧП произошло в Кореневском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Огонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площадиОгонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площадиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

23 декабря в 03:52 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Успеновка Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 04:01, ликвидировали в 04:08. Огонь повредил в жилом доме кровлю и стены по всей площади. На пепелище спасатели нашли тело 63-летнего хозяина.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастролерша из Белоруссии похитила у курского пенсионера 700 тысяч
Руководство СК проведет прием в Курске
В Курске в тройном ДТП пострадала женщина
В Курске иностранных студентов учили, как вести себя на воде
В Курске обнаружили артснаряд
Под Курском перевернулся ВАЗ
В Курске заработала приемная Деда Мороза
В Курске заменили более 25 тысяч фонарей
Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России
В Курске прошел парад Дедов Морозов
На пожаре под Курском погиб 63-летний мужчина
В Курске под Новый год освятят Храма Сретения и мученика Анатолия
В Курске под утро загорелся автобус
17 км русла реки Сейм очистили в Курской области
Курянка Инна Дериглазова завоевала Кубок России по фехтованию
В Курске откроется выставка мужской вышивки из бисера
Под Курском вечером сгорели веранда и часть дома