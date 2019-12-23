В Курске под Новый год освятят Храма Сретения и мученика Анатолия

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-23T08:59:56+03:00

Храм может вместить до 500 человек

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29 декабря, в воскресенье, в 8:30 состоится одно из важнейших событий этой зимы для всех православных Курска. В этот день освятят Храм Сретения и мученика Анатолия.

Освящение Храма и Божественную Литургию совершит митрополит Курский и Рыльский Герман.

По этому случаю накануне вечером в субботу 28 декабря в 17:00 пройдет всенощное бдение и таинство Исповеди для желающих Причаститься за первой Литургией после освящение храма.

Напомним, что первый камень в основания Сретенского Храма был заложен 21 марта 14 года, с того времени за счет полного финансирования его благоустроителей велась серьезная и трудоемкая работа.

26 ноября 2015 года на Храм были установлены купола и кресты. 14 июня 2017 года были освящены колокола.

С того же времени велась работа по внутренней отделке храма, росписи стен, установке иконостаса, написанию икон, закупке и поставке необходимой церковной утвари.

Общая площадь храма составляет 741,9 квадратный метр, а его вместимость рассчитана на 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU