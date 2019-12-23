В Курске под утро загорелся автобус
Пожар произошел на улице Дружининской
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 декабря в 04:07 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Дружининской в Курске. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 04:14, ликвидировали - в 04:17. В результате пожара в салоне автобуса «Неоплан» огонь повредил потолок и пассажирское сидение.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU