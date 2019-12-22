2019-12-22T12:06:17+03:00
Общество

17 км русла реки Сейм очистили в Курской области

Специалисты вытащили из воды затонувшую древесину, убрали камыш, избавились от иловых отложений
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Очистка реки Сейм.

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В Курской области очистили 17 км русла реки Сейм. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на своей странице в «ВК». Во время работ из водоема извлекли затонувшую древесину (топляк), убрали камыш, расчистили русло от ила, а также сделали берегоукрепление на восьми участках. У воды удалили сухостой и поврежденные деревья.

«В следующем году продолжим очищать Сейм и укреплять берега реки. Работы продолжатся от деревни Клюква Курского района до Сеймского округа Курска. Уже разрабатываем проектную документацию на расчистку реки в областном центре. Это участок от Сеймского округа до очистных сооружений в посёлке Ворошнево. Также работаем над проектом расчистки протоки Кривец в черте Курска», - добавил глава региона.

В планах на следующий год у областных властей: расчистить ручей Нагольненский Колодезь у памятника русского деревянного зодчества «Водяная мельница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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