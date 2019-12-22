2019-12-22T11:55:28+03:00
Спорт

Курянка Инна Дериглазова завоевала Кубок России по фехтованию

Спортсменка стала обладателем почетного трофея в четвертый раз за последние пять лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskadmфото: https://vk.com/kurskadm
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Курская спортсменка Инна Дериглазова вернула себе Кубок России по фехтованию. В финальном бою она одолела москвичку Светлану Трипапину со счетом 15:11. Таким образом наша рапиристка в четвертый раз за последние пять лет завоевала почетный трофей.

Кроме того, в декабре Инна Дериглазова переломила ход боя за командное «золото» Кубка мира по фехтованию. В решающей схватке сошлись сборные Италии и России. Сначала наша команда серьезно проигрывала. Однако Инна выиграла заключительный поединок со счетом 14:2 и принесла победу России – 42:41.

Инна Дериглазова - фехтовальщица на рапирах из Курска, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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