В Курске откроется выставка мужской вышивки из бисера

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-21T13:15:01+03:00

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25 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени Семенова откроется персональная выставка художественной вышивки «Магия волшебного бисера» Сергея Смирнова.

Автор занимается вышивкой более шести лет. В экспозиции «Магия волшебного бисера» представлено более 25 работ, среди них: «Цветы», «Лебеди», «Тигры», «Мой любимый кот», «Тайная Вечеря», «Святая Мученица Ангелина», «Святая Анастасия». На презентации экспозиции автор поделится с участниками секретами своего мастерства. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Искусство рукоделия» познакомит присутствующих с литературой о многообразии видов вышивки.

Выставка продлится до 28 января.

ИСТОЧНИК KP.RU