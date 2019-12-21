В Курске откроется выставка мужской вышивки из бисера
25 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени Семенова откроется персональная выставка художественной вышивки «Магия волшебного бисера» Сергея Смирнова.
Автор занимается вышивкой более шести лет. В экспозиции «Магия волшебного бисера» представлено более 25 работ, среди них: «Цветы», «Лебеди», «Тигры», «Мой любимый кот», «Тайная Вечеря», «Святая Мученица Ангелина», «Святая Анастасия». На презентации экспозиции автор поделится с участниками секретами своего мастерства. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе.
Книжно-иллюстративная экспозиция «Искусство рукоделия» познакомит присутствующих с литературой о многообразии видов вышивки.
Выставка продлится до 28 января.
ИСТОЧНИК KP.RU