2019-12-21T13:08:23+03:00
Происшествия

Под Курском вечером сгорели веранда и часть дома

Пожарные на место ЧП ехали 20 минут
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло вечером 20 декабряЧП произошло вечером 20 декабряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 20:27 20 декабря в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании жилого дома в селе Снагость Кореневского района.

На место ЧП пожарные ехали 20 минут. Потушить огонь удалось через полчаса.

В результате пожара в деревянном доме сгорели веранда и потолочное перекрытие жилого помещения, стены и потолок закопчены по всей площади дома, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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