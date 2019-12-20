2019-12-20T17:27:08+03:00
Общество

В Курской области вступает в силу закон «О детях войны»

За получением удостоверения о праве на льготы нужно обращаться в органы соцзащиты
Яна ШЕЛЕСТ
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Закон вступает в силу с 1 январяЗакон вступает в силу с 1 января
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1 января 2020 года вступает в силу Закон Курской области № 36-ЗКО «О детях войны в Курской области». В соответствии с ним граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Курской области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года, отнесены к категории детей войны.

За получением удостоверения о праве на льготы после 1 января 2020 года необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства с письменным заявлением, паспортом и фотографией размером 3 x 4 см.

В соответствии с указанным Законом детям войны предусмотрено предоставление следующих мер социальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 1500 рублей;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях Курской области в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области;

3) внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания Курской области, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

4) преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания Курской области, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме или в стационарной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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