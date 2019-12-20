Уволен замгубернатора Курской области Максим Бесхмельницын

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-20T17:05:45+03:00

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Распоряжением губернатора от 20 декабря расторгнут срочный трудовой контракт с заместителем губернатора Курской области Максимом Бесхмельницыным. Основанием стало заявление об увольнении по собственному желанию.

Блоком вопросов, которые курировал Максим Бесхмельницын, займется Вячеслав Берзин. С 23 декабря Вячеслав Юрьевич назначен на должность заместителя губернатора. Ранее он возглавлял комитет цифрового развития и связи Курской области. Теперь помимо цифровизации в ведении Берзина будут находиться такие сферы, как промышленность и предпринимательство, вопросы труда и занятости населения.

Исполнение обязанностей председателя комитета цифрового развития и связи региона возложено на начальника управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) комитета цифрового развития и связи Курской области Виктора Веревкина.

ИСТОЧНИК KP.RU