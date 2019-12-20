2019-12-20T17:05:45+03:00
Политика

Уволен замгубернатора Курской области Максим Бесхмельницын

Чиновник написал заявление по собственному желанию
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Блоком вопросов, которые курировал Максим Бесхмельницын, займется Вячеслав БерзинБлоком вопросов, которые курировал Максим Бесхмельницын, займется Вячеслав БерзинФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Распоряжением губернатора от 20 декабря расторгнут срочный трудовой контракт с заместителем губернатора Курской области Максимом Бесхмельницыным. Основанием стало заявление об увольнении по собственному желанию.

Блоком вопросов, которые курировал Максим Бесхмельницын, займется Вячеслав Берзин. С 23 декабря Вячеслав Юрьевич назначен на должность заместителя губернатора. Ранее он возглавлял комитет цифрового развития и связи Курской области. Теперь помимо цифровизации в ведении Берзина будут находиться такие сферы, как промышленность и предпринимательство, вопросы труда и занятости населения.

Исполнение обязанностей председателя комитета цифрового развития и связи региона возложено на начальника управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) комитета цифрового развития и связи Курской области Виктора Веревкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области вступает в силу закон «О детях войны»
Уволен замгубернатора Курской области Максим Бесхмельницын
В Курске открылись елочные базары
В Курской области установили 33 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
Под Курском сгорела иномарка
Курянин на краденные с чужой кредитки деньги купил подарок девушке
Курский драмтеатр представил премьеру новогоднего спектакля
22 декабря в Курске пройдет парад Дедов Морозов
В Курске кран столкнулся с трамваем
В Курске могут построить завод по глубокой переработке пшеницы
У курского пенсионера приезжий снял с карты деньги
Курская область будет поставлять продукцию АПК в Афганистан
Курянин оплатил долг по кредиту, чтобы выехать за границу
В Курской области черные дровосеки срубили 14 хвойных деревьев
В Курске на КЗТЗ отключили воду
В Курчатовском районе установили 212 опор линий электроосвещения
В курской филармонии сменился руководитель
Ночью в центре Курска сгорело кафе
В Курске введут режим повышенной готовности