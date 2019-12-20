2019-12-20T17:01:33+03:00
Общество

В Курске открылись елочные базары

Стоимость новогоднего дерева начинается от 200 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Для удобства транспортировки покупку могут упаковать в специальную сеткуДля удобства транспортировки покупку могут упаковать в специальную сетку
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20 декабря в Курске открылись елочные базары. Во всех трех округах работают сорок площадок по продаже. Стоимость новогоднего дерева начинается от 200 рублей. Средняя цена сосны - 500 рублей, ель обойдется на 100 рублей дороже.

Для удобства транспортировки покупку могут упаковать в специальную сетку. При желании здесь же можно приобрести подставку для новогоднего дерева и даже заказать доставку елки на дом.

При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.

Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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