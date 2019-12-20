В Курске открылись елочные базары
20 декабря в Курске открылись елочные базары. Во всех трех округах работают сорок площадок по продаже. Стоимость новогоднего дерева начинается от 200 рублей. Средняя цена сосны - 500 рублей, ель обойдется на 100 рублей дороже.
Для удобства транспортировки покупку могут упаковать в специальную сетку. При желании здесь же можно приобрести подставку для новогоднего дерева и даже заказать доставку елки на дом.
При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.
Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU