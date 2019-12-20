В Курской области установили 33 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-20T16:50:22+03:00

Новое оборудование появилось в районах и в областном центре

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В рамках развития интеллектуальной транспортной системы в Курской области в декабре дополнительно ввели в эксплуатацию 29 комплексов фотовидеофиксации для контроля средней скорости, одна система контроля перекрестка и три системы проезда пешеходных переходов.

Новое оборудование появилось в Рыльском, Октябрьском, Курском, Фатежском, Обоянском и Льговском районах, а также в Курске и Железногорске.

Комплексы способны фиксировать одновременно несколько видов дорожных правонарушений. Так, система контроля перекрестка, установленная в Железногорске на пересечении улиц Ленина-Димитрова, фиксирует проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и регистрацию нарушений скоростного режима.

Всего на балансе ОКУ «Комитет автодорог Курской области» - 36 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: 79 стационарных, 52 передвижных, из которых десять комплексов переведены на автономный круглосуточный режим работы - их установили в специальные антивандальные боксы, и пять мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в части стоянки транспортных средств.

За 11 месяцев этого года комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали более 898,8 тысячи нарушений правил дорожного движения.

В 2020 году планируется купить и ввести в эксплуатацию 180 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 66 стационарных, сто автоматических систем фиксации нарушений правил остановки и стоянки, пять систем контроля перекрестка и девять систем контроля пешеходных переходов. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения, контролировать поток грузовых автомобилей, оптимизировать и ускорить движение транспорта на автодорогах Курской области, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU