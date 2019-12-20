2019-12-20T16:04:22+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела иномарка

Пожар произошел в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Иномарка сгорела полностьюИномарка сгорела полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

20 декабря примерно в 07:15 в селе Кулига Обоянского района загорелся автомобиль «Судзуки Гранд Витара». На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 35 Обоянского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 07:31, полностью ликвидировали – в 07:34. Иномарка сгорела полностью. В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ночью в центре Курска загорелось кафе. В результате пожара в помещении общей площадью 420 квадратов огнем повредил имущество на площади 100 квадратных метров и стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области вступает в силу закон «О детях войны»
Уволен замгубернатора Курской области Максим Бесхмельницын
В Курске открылись елочные базары
В Курской области установили 33 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
Под Курском сгорела иномарка
Курянин на краденные с чужой кредитки деньги купил подарок девушке
Курский драмтеатр представил премьеру новогоднего спектакля
22 декабря в Курске пройдет парад Дедов Морозов
В Курске кран столкнулся с трамваем
В Курске могут построить завод по глубокой переработке пшеницы
У курского пенсионера приезжий снял с карты деньги
Курская область будет поставлять продукцию АПК в Афганистан
Курянин оплатил долг по кредиту, чтобы выехать за границу
В Курской области черные дровосеки срубили 14 хвойных деревьев
В Курске на КЗТЗ отключили воду
В Курчатовском районе установили 212 опор линий электроосвещения
В курской филармонии сменился руководитель
Ночью в центре Курска сгорело кафе
В Курске введут режим повышенной готовности