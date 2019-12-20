Под Курском сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-20T16:04:22+03:00

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20 декабря примерно в 07:15 в селе Кулига Обоянского района загорелся автомобиль «Судзуки Гранд Витара». На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 35 Обоянского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 07:31, полностью ликвидировали – в 07:34. Иномарка сгорела полностью. В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ночью в центре Курска загорелось кафе. В результате пожара в помещении общей площадью 420 квадратов огнем повредил имущество на площади 100 квадратных метров и стены.

ИСТОЧНИК KP.RU