Курянин на краденные с чужой кредитки деньги купил подарок девушке

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-20T16:02:34+03:00

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В краже денег с визитки подозревают 28-летнего курянина. Вместе со своей девушкой он посетил день рождение ее однокурсницы. Компании друзей его представили впервые. Во время праздника он прошел в комнату и в личных вещах хозяйки квартиры нашел кредитную карту с подписанным пин-кодом. О пропаже денег хозяйка узнала, когда от банка пришло сообщение, что по кредиту имеется задолженность, тогда и обратилась в полицию.

Подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Удалось отследить его передвижение и обнаружить видео, где злоумышленник обналичивал средства. Он всячески пытался скрыть лицо, но полицейские обнаружили камеры с другого ракурса, которые в дальнейшем станут доказательствами совершенного хищения. Почти 10 тысяч снятых денег курянин потратил на подарок своей девушке.

Молодой человек дал обязательство вернуть деньги. По факту кражи проводится доследственная проверка, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU