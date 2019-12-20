2019-12-20T16:02:34+03:00
Происшествия

Курянин на краденные с чужой кредитки деньги купил подарок девушке

Карта он "увел" из дома однокурсницы своей подруги
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В краже денег с визитки подозревают 28-летнего курянина. Вместе со своей девушкой он посетил день рождение ее однокурсницы. Компании друзей его представили впервые. Во время праздника он прошел в комнату и в личных вещах хозяйки квартиры нашел кредитную карту с подписанным пин-кодом. О пропаже денег хозяйка узнала, когда от банка пришло сообщение, что по кредиту имеется задолженность, тогда и обратилась в полицию.

Подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Удалось отследить его передвижение и обнаружить видео, где злоумышленник обналичивал средства. Он всячески пытался скрыть лицо, но полицейские обнаружили камеры с другого ракурса, которые в дальнейшем станут доказательствами совершенного хищения. Почти 10 тысяч снятых денег курянин потратил на подарок своей девушке.

Молодой человек дал обязательство вернуть деньги. По факту кражи проводится доследственная проверка, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области вступает в силу закон «О детях войны»
Уволен замгубернатора Курской области Максим Бесхмельницын
В Курске открылись елочные базары
В Курской области установили 33 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
Под Курском сгорела иномарка
Курянин на краденные с чужой кредитки деньги купил подарок девушке
Курский драмтеатр представил премьеру новогоднего спектакля
22 декабря в Курске пройдет парад Дедов Морозов
В Курске кран столкнулся с трамваем
В Курске могут построить завод по глубокой переработке пшеницы
У курского пенсионера приезжий снял с карты деньги
Курская область будет поставлять продукцию АПК в Афганистан
Курянин оплатил долг по кредиту, чтобы выехать за границу
В Курской области черные дровосеки срубили 14 хвойных деревьев
В Курске на КЗТЗ отключили воду
В Курчатовском районе установили 212 опор линий электроосвещения
В курской филармонии сменился руководитель
Ночью в центре Курска сгорело кафе
В Курске введут режим повышенной готовности