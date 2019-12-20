Курский драмтеатр представил премьеру новогоднего спектакля

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-20T15:19:47+03:00

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Приближается волшебная снежная пора и Курский областной драматический театр имени А.С. Пушкина приготовил для зрителей невероятный подарок. Это добрая и трогательная история, которая произошла в далеком сказочном королевстве.

Постановка понравится и взрослым, и детямФото: Светлана ВОЛКОВА

Красочный и волшебный спектакль «Щелкунчик» - это волнующий рождественский сон, полный чудесных превращений и открытий: новогодняя елка, ожившие куклы, мечтающая и добрая Мари, заботливый Дроссельмейер, вредный и задиристый Франц, зловещая Мышильда и мстительный Мышиный принц, и, конечно же, храбрый и отзывчивый принц - он же Щелкунчик! Именно так характеризуют новую постановку ее создатели - режиссер-постановщик – Заслуженная артистка России Елена Оленина и ассистент режиссера – Сергей Малихов.

"Щелкунчика" можно будет посмотреть на новогодних каникулахФото: Светлана ВОЛКОВА

Кроме того в фойе драмтеатра зрителей ждут чудесные новогодние фотозоны - кресло у камина, новогодняя елочка с подарками и даже настоящий королевский трон!

Спектакль "Щелкунчик" Курского драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU