2019-12-20T15:11:35+03:00
Общество

22 декабря в Курске пройдет парад Дедов Морозов

Обратите внимание: изменится схема движения транспорта
Яна ШЕЛЕСТ
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Шествие сказочных персонажей начнется в 15.00 на Красной площадиШествие сказочных персонажей начнется в 15.00 на Красной площадиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В воскресение, 22 декабря в Курске пройдет парад Дедов Морозов. Шествие сказочных персонажей начнется в 15.00 на Красной площади. Парад пройдет по улице Ленина до Театральной площади и завершится праздничным шоу.

В связи с этим с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Ленина на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по улице Радищева.

Чтобы минимизировать трудности для автомобилистов в этот день с 13.00 до 15.00 будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улицам Серафима Саровского, Почтовой, Кирова, Уфимцева, Золотой, Можаевской и вдоль стадиона Трудовые резервы.

По аналогичной схеме движение автотранспорта будет организовано с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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