2019-12-20T15:06:59+03:00
Происшествия

В Курске кран столкнулся с трамваем

ДТП произошло на Добролюбова
Яна ШЕЛЕСТ
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Травмы пожилая женщина-пассажир трамваяТравмы пожилая женщина-пассажир трамваяФото: УМВД России по Курской области.
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20 декабря примерно в 12:40 кран на базе КамАЗа под управлением сорокалетнего водителя двигался по улице Малых. По предварительным данным, автомобиль выехал на перекресток с кольцевым движением в направлении улицы Кожевенной. Там столкнулся с трамваем, под управлением 42-летней женщины, который ехал в сторону улицы Добролюбова.

В результате ДТП получила травмы пожилая женщина-пассажир трамвая. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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