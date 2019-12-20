В Курске кран столкнулся с трамваем

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-20T15:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

20 декабря примерно в 12:40 кран на базе КамАЗа под управлением сорокалетнего водителя двигался по улице Малых. По предварительным данным, автомобиль выехал на перекресток с кольцевым движением в направлении улицы Кожевенной. Там столкнулся с трамваем, под управлением 42-летней женщины, который ехал в сторону улицы Добролюбова.

В результате ДТП получила травмы пожилая женщина-пассажир трамвая. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU