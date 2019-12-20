2019-12-20T14:58:22+03:00
Деловой Курск

В Курске могут построить завод по глубокой переработке пшеницы

Под его возведение уже нашли площадку в Курском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Приступить к возведению инвесторы готовы в начале 2020 годаПриступить к возведению инвесторы готовы в начале 2020 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Планируемый объем инвестиций более 10 млрд рублей. Реализация проекта позволит производить в Курской области сухую пшеничную клейковину, крахмал, сухой глюкозный сироп, карамельную патоку и кормосмеси. Общая мощность предприятия 250 тысяч тонн в год.

В 2019 году в Курской области собрали более 5 млн тонн зерновых, а с учётом планируемого роста к 2024 году валовый сбор зерна достигнет 6 млн тонн. Поэтому регион заинтересован в производстве высокомаржинальных продуктов переработки и в привлечении инвестиций в строительство новых высокотехнологичных предприятий, отметили в администрации региона.

Под строительство комплекса уже нашли площадку в Курском районе. Приступить к его возведению инвесторы готовы в начале 2020 года. Сдача объекта намечена на конец 2022 года. В результате реализации проекта будет создано более 300 новых рабочих мест. В первую очередь предприятию потребуются специалисты высокой квалификации. Поэтому планируется организовать переобучение кадров на базе курских вузов.

В дальнейшем на базе этого проекта может быть создан агрокластер в виде агропарка и построены предприятия по глубокой переработке кукурузы и возможно рапса, считают потенциальные инвесторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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