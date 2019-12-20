2019-12-20T13:55:42+03:00
Происшествия

У курского пенсионера приезжий снял с карты деньги

Кредиткой он рассчитался в магазине за покупки
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала подозреваемыхПолиция задержала подозреваемыхФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионера.

- К краже причастен житель Владимирской области, прибывший в Курск к родственникам. В одном из крупных магазинов 47-летний мужчина заметил, как стоящий перед ним в очереди 72-летний пенсионер, расплатившись, забыл банковскую карту. Мужчина забрал кредитку себе. В тот же день он попытался обналичить деньги, но, не зная пароля, сделать этого не сумел, - рассказали в полиции.

Тогда он пошел в магазин, где совершил крупные покупки на сумму почти 12 тысяч рублей, так как карта имела возможность оплаты без введения секретного кода. Подозреваемого установили и задержали в день, когда он собирался покидать регион, направляясь на вокзал. В его вещах нашли украденную кредитку. Мужчина стал фигурантом уголовного дела и возместил нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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