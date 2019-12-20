Курская область будет поставлять продукцию АПК в Афганистан

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-20T13:34:20+03:00

Курская область и Афганистан намерены сотрудничать в экономике и образовании Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также в регионе планируется открыть курсы для изучения афганских языков – пушту и фарси

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Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с Послом Республики Афганистан – в областной центр прибыл Баханд Мохаммад Латиф. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. В этом году Россия и Афганистан отмечают 100-летие установления дипломатических отношений между странами.

У Курской области есть возможность поставлять продукты переработки пшеницы, кукурузы, сахара, мясомолочную продукцию. Также есть экспортное предложение для поставок электротехнического и электроагрегатного оборудования – это генераторы, контроллеры, которые производятся на курских предприятиях.

Сейчас в Афганистан регион поставляет, например, кондитерские изделия. По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот составил 68,8 тыс. долл. США. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации Баханд Мохаммад Латиф рассказал, что, со своей стороны поставщики готовы предложить экспорт сухофруктов, специй и продукцию ткачества.

- Мы готовы расширять сотрудничество в других сферах. Будем принимать участие в разных ярмарках – договоренность уже получили. Также мы готовы пригласить курских предпринимателей в Афганистан, чтобы они изучили местный рынок продукции, - отметил Баханд Мохаммад Латиф.

Помимо того, стороны укрепят сотрудничество в сфере образования. Афганские студенты смогут обучаться в курских вузах. Также в регионе планируется открыть курсы для изучения афганских языков – пушту и фарси.

ИСТОЧНИК KP.RU