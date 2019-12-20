В Курске на КЗТЗ отключили воду
Водоканал проводит неотложные ремонтные работы
В зону отключения попали три садика и три школыФото: Из архива "КП"
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Как сообщает МУП «Курскводоканал», в связи с проведением неотложных ремонтных работ сегодня, 20 декабря, до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ.
В зону ограничения водоснабжения вошли ул. Дейнеки (от ул. Ольшанского до ул. Заводская), ул. Комарова (от ул. Конорева до ул. Заводская), ул. Заводская (от ул. Малышева до ул. Дейнеки), детские сады 87,37,88, школы № 1,20, 46
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU