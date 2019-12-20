В Курске на КЗТЗ отключили воду

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-20T11:29:11+03:00

В зону отключения попали три садика и три школы Фото: Из архива "КП"

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Как сообщает МУП «Курскводоканал», в связи с проведением неотложных ремонтных работ сегодня, 20 декабря, до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ.

В зону ограничения водоснабжения вошли ул. Дейнеки (от ул. Ольшанского до ул. Заводская), ул. Комарова (от ул. Конорева до ул. Заводская), ул. Заводская (от ул. Малышева до ул. Дейнеки), детские сады 87,37,88, школы № 1,20, 46

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU