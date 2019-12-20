2019-12-20T11:29:11+03:00
Недвижимость

В Курске на КЗТЗ отключили воду

Водоканал проводит неотложные ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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В зону отключения попали три садика и три школыВ зону отключения попали три садика и три школыФото: Из архива "КП"
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Как сообщает МУП «Курскводоканал», в связи с проведением неотложных ремонтных работ сегодня, 20 декабря, до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ.

В зону ограничения водоснабжения вошли ул. Дейнеки (от ул. Ольшанского до ул. Заводская), ул. Комарова (от ул. Конорева до ул. Заводская), ул. Заводская (от ул. Малышева до ул. Дейнеки), детские сады 87,37,88, школы № 1,20, 46

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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