В Курчатовском районе установили 212 опор линий электроосвещения

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-20T11:22:50+03:00

Ночью, когда интенсивность движения снижается, световой поток с помощью астротаймера уменьшается до 50%

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Новые светодиодные фонари установили в Курчатовском районе на участке дороги Крым – Иванино и на двух участках трассы Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной. Передвигаться водителям и пешеходам теперь будет гораздо комфортней.

Линии подключены к трансформаторной подстанции, которая обеспечит бесперебойную работу опорных сетей. В проекте используются силовые фланцевые граненые опоры высотой 8 метров, на которых установлены светодиодные светильники уличного освещения мощностью более 120 Вт.

Проектом предусмотрены вечерний и ночной режимы освещения, система их управления полностью автоматизирована. При снижении уровня освещенности дороги до 10 люкс срабатывает фотореле, и включается 100% осветительных приборов. Ночью, когда интенсивность движения снижается, световой поток с помощью астротаймера уменьшается до 50%.

Всего на трех участках установили 212 опор линий электроосвещения. Это позволило повысить безопасность на участках автодорог общей протяженностью более 7,6 км.

ИСТОЧНИК KP.RU