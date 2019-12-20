В курской филармонии сменился руководитель
Учреждение возглавил Максим Шанин
Учреждение возглавил Михаил Шанин
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Назначен новый руководитель Курской филармонии. С сегодняшнего дня учреждение возглавил Максим Шанин, который ранее руководил концертно-творческим центром «Звездный».
На предыдущем месте работы в КТЦ «Звездный» Максим Валерьевич объединил творческие коллективы, была собрана команда единомышленников, которые принимали участие в организации всех крупных городских мероприятий.
На новом месте работы Максим Валерьевич планирует продолжить реализацию всех ранее намеченных филармонией планов.
ИСТОЧНИК KP.RU