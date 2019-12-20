2019-12-20T11:07:20+03:00
Звезды

В курской филармонии сменился руководитель

Учреждение возглавил Максим Шанин
Яна ШЕЛЕСТ
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Учреждение возглавил Михаил ШанинУчреждение возглавил Михаил Шанин
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Назначен новый руководитель Курской филармонии. С сегодняшнего дня учреждение возглавил Максим Шанин, который ранее руководил концертно-творческим центром «Звездный».

На предыдущем месте работы в КТЦ «Звездный» Максим Валерьевич объединил творческие коллективы, была собрана команда единомышленников, которые принимали участие в организации всех крупных городских мероприятий.

На новом месте работы Максим Валерьевич планирует продолжить реализацию всех ранее намеченных филармонией планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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