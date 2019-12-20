2019-12-20T09:19:12+03:00
Общество

В Курске введут режим повышенной готовности

Он будет действовать все новогодние праздники
Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году в Курске будет организовано более 140 различных праздничных мероприятийВ этом году в Курске будет организовано более 140 различных праздничных мероприятийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске прошло заседание антитеррористической комиссии. С 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 силовые и спасательные ведомства будут работать в режиме повышенной готовности.

Особое внимание уделяется правилам пожарной безопасности, поэтому в учреждениях и на предприятиях сейчас идет проверка систем связи, оповещения, сигнализации, тревожного вызова, пожаротушения, технических средств безопасности.

В этом году в Курске будет организовано более 140 различных праздничных мероприятий. По предварительным подсчетам, в них примут участие около 160 тысяч детей и 110 тысяч взрослых. Поэтому стражи порядка уже начали подготовительную работу, а в саму новогоднюю ночь безопасность курян обеспечат 150 сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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