В Курске открылся еще один кадетский класс
19 декабря в актовом зале школы № 60 (Курск, проспект Победы, 16) прошла торжественная церемония посвящения в кадеты Росгвардии учеников 6 «В» класса. Классу присвоено имя кавалера ордена Мужества рядового в отставке Игоря Казакова.
В 2011 году в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики во время оперативно-розыскных мероприятий разведывательная группа, в составе которой был рядовой Игорь Казаков, вступила в бой с членами незаконных вооруженных формирований. Игорь находился в голове группы и одним из первых принял на себя огонь противника. Группе удалось подавить все огневые точки боевиков. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой в отставке Игорь Казаков был награжден орденом Мужества.
Несмотря на полученное ранение, Игорь принимает активное участие в жизни Управления Росгвардии по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU