Курские призывники в основном будут служить в Западном военном округе
Осенний призыв на военную службу в России завершится 31 декабря.
- На сегодняшний день призывной комиссией по Центральному и Сеймскому округам Курска принято 319 решений о призыве, это более 100 процентов от установленного задания, - рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.
В войска отправлены 260 человек. В основном парни будут служить на территории Западного военного округа. Тем, кто приходил первым, не дожидаясь повестки, предоставляли право выбора вида и рода войск в соответствии со своей категорией здоровья. Шли навстречу и тем, кто специально брал академические отпуска для прохождения службы по призыву. В этот призыв службу учебе предпочли девять жителей Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU