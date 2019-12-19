Курские призывники в основном будут служить в Западном военном округе

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-19T16:54:05+03:00

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Осенний призыв на военную службу в России завершится 31 декабря.

- На сегодняшний день призывной комиссией по Центральному и Сеймскому округам Курска принято 319 решений о призыве, это более 100 процентов от установленного задания, - рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.

В войска отправлены 260 человек. В основном парни будут служить на территории Западного военного округа. Тем, кто приходил первым, не дожидаясь повестки, предоставляли право выбора вида и рода войск в соответствии со своей категорией здоровья. Шли навстречу и тем, кто специально брал академические отпуска для прохождения службы по призыву. В этот призыв службу учебе предпочли девять жителей Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU