В Курске на катке соберутся 300 школьников и студентов
В «МегаГринне» пройдет фестиваль «Молодежный лед»
Церемония открытия фестиваля среди школьников состоится в 13:10, для студентов линейка запланирована в 14:40Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 декабря в Курске в торгово-развлекательном центре «МегаГринн» соберутся порядка 300 школьников и студентов города Курска. Здесь пройдет фестиваль «Молодежный лед».
В программе фестиваля - развлекательная программа, мастер- классы по изготовлению имбирных пряников, декоративно-прикладному творчеству на новогоднюю тематику, профориентационная площадка, новогодняя экспозиция.
Церемония открытия фестиваля среди школьников состоится в 13:10, для студентов линейка запланирована в 14:40.
ИСТОЧНИК KP.RU