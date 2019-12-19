2019-12-19T16:31:52+03:00
Звезды

В Курске на катке соберутся 300 школьников и студентов

В «МегаГринне» пройдет фестиваль «Молодежный лед»
Яна ШЕЛЕСТ
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Церемония открытия фестиваля среди школьников состоится в 13:10, для студентов линейка запланирована в 14:40Церемония открытия фестиваля среди школьников состоится в 13:10, для студентов линейка запланирована в 14:40Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 декабря в Курске в торгово-развлекательном центре «МегаГринн» соберутся порядка 300 школьников и студентов города Курска. Здесь пройдет фестиваль «Молодежный лед».

В программе фестиваля - развлекательная программа, мастер- классы по изготовлению имбирных пряников, декоративно-прикладному творчеству на новогоднюю тематику, профориентационная площадка, новогодняя экспозиция.

Церемония открытия фестиваля среди школьников состоится в 13:10, для студентов линейка запланирована в 14:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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