Курская Русская Конопелька - самое интересное название деревни, включенной в госреестр

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-19T16:09:45+03:00

Всего в госреестре недвижимости содержатся сведения о границах порядка 44 тысяч населенных пунктов РФ

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Русская Конопелька и Красный Пахарь – деревня и поселок в Курской области – вошли в список населенных пунктов с самыми интересными названиями, включенных в госреестр недвижимости в этом году.

В 2019 году ЕГРН пополнился сведениями о границах более 8,7 тысячи населенных пунктов. Всего на данный момент в госреестре недвижимости содержатся сведения о границах порядка 44 тысяч населенных пунктов РФ.

Как подчеркивают в кадастровой палате, учет территориальных границ различных населенных пунктов предотвращает возможность мошеннических действий при выделении земельных участков под строительство и использование земель не по назначению.

Всего в стране 155,7 тысячи населенных пунктов. По поручению Правительства РФ к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов в реестр недвижимости должна быть завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU