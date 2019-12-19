Курская Русская Конопелька - самое интересное название деревни, включенной в госреестр
Русская Конопелька и Красный Пахарь – деревня и поселок в Курской области – вошли в список населенных пунктов с самыми интересными названиями, включенных в госреестр недвижимости в этом году.
В 2019 году ЕГРН пополнился сведениями о границах более 8,7 тысячи населенных пунктов. Всего на данный момент в госреестре недвижимости содержатся сведения о границах порядка 44 тысяч населенных пунктов РФ.
Как подчеркивают в кадастровой палате, учет территориальных границ различных населенных пунктов предотвращает возможность мошеннических действий при выделении земельных участков под строительство и использование земель не по назначению.
Всего в стране 155,7 тысячи населенных пунктов. По поручению Правительства РФ к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов в реестр недвижимости должна быть завершена.
ИСТОЧНИК KP.RU