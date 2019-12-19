2019-12-19T15:59:47+03:00
Общество

Откроются отделения реабилитации для курян с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Они будут расположены в областной клинической больнице и в Медвенской ЦРБ
Ольга ДАНИЛОВА
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У курян появится больше возможностей для реабилитацииУ курян появится больше возможностей для реабилитацииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Отделение медицинской реабилитации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (II этап медицинской реабилитации) в начале 2020 года начнет работать в Курской областной клинической больнице, сообщает региональный комитет здравоохранения. Оно рассчитано на 20 коек. Здесь будут восстанавливаться больные отделения неврологии Регионального сосудистого центра, пациенты, перенесшие инсульт, черепно-мозговые травмы, заболевания центральной нервной системы, люди с патологиями головного мозга.

Как уточнили в областной клинической больнице, в отделении будут применяться роботизированные методы реабилитации с использованием оборудования с биологической обратной связью (такие аппараты анализируют движения пациента и индивидуально подбирают необходимые упражнения), а также интерактивные комплексы с разработкой индивидуальных программ двигательной и когнитивной реабилитации.

В 2020 году планируется также организовать отделение медицинской реабилитации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в Медвенской центральной районной больнице. К 2024 году по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» необходимым для аналогичных целей оборудованием будут оснащены первичные сосудистые отделения, сказали в администрации региона.

Свою работу по реабилитации больных в дневном стационаре за счет средств обязательного медицинского страхования продолжит в нашем регионе и санаторий «Соловьиные зори».

ИСТОЧНИК KP.RU

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