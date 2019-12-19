В Курске открылся «Кванториум»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-19T15:54:52+03:00

Здесь будут заниматься более 800 детей

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В Курске на улице Карла Маркса открылся детский технопарк «Кванториум». Мероприятие состоялось в рамках единого Всероссийского дня открытия детских технопарков «Кванториум-2019».

Технопарк будут ежегодно посещать более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Обучать инженерному делу, проектной работе, решению изобретательских и производственных задач будут квалифицированные педагоги, которые прошли стажировку в инновационном центре Сколково. Технопарк оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Записать своих детей на занятия в детский технопарк «Кванториум» можно по адресу: город Курск, ул. Карла Маркса, 51; этот объект - структурное подразделение областного Центра развития творчества детей и юношества. Обучение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU