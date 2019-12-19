2019-12-19T15:27:56+03:00
Общество

На дорогах Курской области пройдут проверки на трезвость

Курян просят сообщать о водителях "под мухой"
Ольга ДАНИЛОВА
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Пьяным водителям грозят штрафы и лишение правПьяным водителям грозят штрафы и лишение правФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящие выходные в районах Курской области сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на трезвость.

- Управление автомобилем в пьяном состоянии грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет, - напоминают в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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