Курянке дали два года колонии за незаконное получение субсидий

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-19T14:40:08+03:00

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Ленинский районный суд Курска вынес приговор курянке. Она признана виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ. Женщина получила два года колонии общего режима (с отсрочкой реального отбывания наказания до 27 августа 2023 года) и штрафу в сто тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники УФСБ выявили факт мошенничества при получении жительницей Тимского района Курской области социальных выплат из федерального и областного бюджетов в крупном размере.

- В 2015 году она как член молодой семьи стала участником федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в рамках которой мошенническим путем получила государственную субсидию в размере более миллиона рублей на приобретение жилья, - рассказали в УФСБ региона.

Так, по условиям указанной программы право на получение субсидии на улучшение жилищных условий предоставляется тем, кто живет и работает на селе.

Однако курянка не работала в сельской местности, поэтому право на получение субсидии не имела, отметили в УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU