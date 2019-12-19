В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-19T13:55:19+03:00

Отключения пройдут в Сеймском и Железнодорожном округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Электричества не будет в двух округах города

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать электроэнергию по следующим улицам города:

В Сеймском округе:

С 23 по 27 декабря С 09-30 до 15-00:

Пионеров 6-26, 11-25, Белинского 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, Кольцевая 144, 1-я Огородная 1-35, 2-44, 2-я Огородная 1-21, 4-22, Резиновая 2/8- 10/9, Харьковская 2/1- 8/2, Черняховского 1/2 -13/1, 7а, Белгородская 1/13 – 9/10, Проспект Кулакова 12.

С 9-00 до 16-00:

3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я поселковая 1-9, 2-10; 6-я поселковая 1-39, 2-20; трубная 35; 10-й Степной п-к 5-15,4-16; 11-й Степной п-к 3-15,2-14

Тел. Для справок: 32-32-15

В Железнодорожном округе:

С 23 по 27 декабря с 09-00 до 17-00:

Ровецкая 2-10, 1-13, 3-я Кожевенная 1-20, Курчатова 1-31, 2-32, Очаковская 2-14, 1-17, Минина 34-48, Соловьиная 5-9, 68а, 68, 29-31, Организации: Чайковского, 70 – АЗС №99, Соловьиная, 45б – МЧС России по Курской области

Соловьиная, 43 - торговая компания «Новые технологии»

Тел. для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU