Курянин заплатил полмиллиона компенсации за ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-19T13:04:47+03:00

Приставы также вынесли постановление о взыскании компенсации морального вреда из заработной платы Фото: Светлана ВОЛКОВА

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500 тысяч рублей взыскали судебные приставы – исполнители с виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в счет возмещения морального вреда.

Мужчину обвиняют по части 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Были установлены расчетные счета, принадлежащие должнику, на которые и было обращено взыскание. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении мужчине права выезда за пределы Российской Федерации, а также постановление о взыскании компенсации морального вреда из его заработной платы, - уточнили в ведомстве.

С должника списаны деньги для погашения задолженности по исполнительному производству в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU