2019-12-19T13:04:47+03:00
Происшествия

Курянин заплатил полмиллиона компенсации за ДТП со смертельным исходом

Деньги приставы сняли с его расчетных счетов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Приставы также вынесли постановление о взыскании компенсации морального вреда из заработной платыПриставы также вынесли постановление о взыскании компенсации морального вреда из заработной платыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

500 тысяч рублей взыскали судебные приставы – исполнители с виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в счет возмещения морального вреда.

Мужчину обвиняют по части 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Были установлены расчетные счета, принадлежащие должнику, на которые и было обращено взыскание. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении мужчине права выезда за пределы Российской Федерации, а также постановление о взыскании компенсации морального вреда из его заработной платы, - уточнили в ведомстве.

С должника списаны деньги для погашения задолженности по исполнительному производству в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открылся еще один кадетский класс
Курские призывники в основном будут служить в Западном военном округе
В Курске на катке соберутся 300 школьников и студентов
Курская Русская Конопелька - самое интересное название деревни, включенной в госреестр
Откроются отделения реабилитации для курян с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В Курске открылся «Кванториум»
На дорогах Курской области пройдут проверки на трезвость
Курянке дали два года колонии за незаконное получение субсидий
В Курске отключат свет
Курянин заплатил полмиллиона компенсации за ДТП со смертельным исходом
Курские полицейские нашли заблудившихся двух женщин
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Под Курском добровольцы потушили пожар
В Курске разыскивают свидетелей ДТП, в котором сбили подростка
В Курске женщина на переходе сбила ребенка
В Курской области на пожарах погибли восемь детей
В Курске на проспекте Плевицкой открыли новую дорогу
У Курской области появился экологический паспорт
В Курске пройдут игры веселых и находчивых