Курянин заплатил полмиллиона компенсации за ДТП со смертельным исходом
500 тысяч рублей взыскали судебные приставы – исполнители с виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в счет возмещения морального вреда.
Мужчину обвиняют по части 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
- Были установлены расчетные счета, принадлежащие должнику, на которые и было обращено взыскание. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении мужчине права выезда за пределы Российской Федерации, а также постановление о взыскании компенсации морального вреда из его заработной платы, - уточнили в ведомстве.
С должника списаны деньги для погашения задолженности по исполнительному производству в полном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU