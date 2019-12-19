2019-12-19T12:46:18+03:00
Общество

Курские полицейские нашли заблудившихся двух женщин

Пенсионерки занимались скандинавской ходьбой
Яна ШЕЛЕСТ
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В Западном отделе полиции по тревоге подняли весь личный составВ Западном отделе полиции по тревоге подняли весь личный составФото: УМВД России по Курской области.
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Две пожилые курянки ежедневно занимались скандинавской ходьбой с палками. На выходных они отправились по лесной грунтовой дороге. Вскоре стемнело и пошел дождь. Женщины пропустили нужный поворот, ушли далеко от дома и не могли найти дорогу назад. Им пришлось звонить в «Службу спасения».

В Западном отделе полиции по тревоге подняли весь личный состав. Вместе с коллегами на поиски вышли участковый Никита Проценко и оперуполномоченный Павел Кретов. Офицеры хорошо знали территорию парка, но ситуацию сильно осложнял дождь, приглушающий звуки и размывший лесные тропы.

К поискам подключили служебный автотранспорт Фото: УМВД России по Курской области.

К поискам подключили служебный автотранспортФото: УМВД России по Курской области.

Более полутора часов полицейские двигались по пересеченной местности, выкрикивая имена потерявшихся женщин. Время от времени они связывались с пенсионерками по телефону, интересовались их самочувствием и просили описать окружающий пейзаж. Женщины смогли объяснить, что находятся у реки, это позволило определить направление движения.

К поискам подключили служебный автотранспорт. Курянки услышали звуки сирены, пошли на свет проблесковых маячков и были обнаружены в чаще леса, в трех километрах от автотехнического колледжа. Полицейские отвезли женщин в отдел и вызвали для них скорую.

Пожилые курянки ежедневно занимались скандинавской ходьбой с палками Фото: УМВД России по Курской области.

Пожилые курянки ежедневно занимались скандинавской ходьбой с палкамиФото: УМВД России по Курской области.

К счастью, пенсионерки только промокли и замерзли. Убедившись, что жизни и здоровью женщин ничего не угрожает, офицеры полиции отвезли их домой. Женщины поблагодарили своих спасителей и пообещали впредь выбирать более безопасные маршруты для прогулок.

Полицейские Павел Кретов и Никита Проценко за профессионализм и грамотные действия при розыске пропавших получили благодарности от начальника УМВД России по г. Курску Алексея Москалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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