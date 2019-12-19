В Курске разыскивают свидетелей ДТП, в котором сбили подростка
Парень получил травмы и сейчас находится в больнице
Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети
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15 декабря примерно в пять часов вечера. 65-летний водитель на автомобиле «Хендай» ехал по улице Пучковка со стороны 50 Лет Октября в направлении улицы Кавказская Курска. В пути напротив дома № 48 по улице Пучковка он сбил 17-летнего парня.
— Подросток переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД региона.
Парень получил травмы и сейчас находится в больнице. Разыскиваются свидетели этого ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU