В Курске разыскивают свидетелей ДТП, в котором сбили подростка

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-19T12:20:12+03:00

Парень получил травмы и сейчас находится в больнице

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15 декабря примерно в пять часов вечера. 65-летний водитель на автомобиле «Хендай» ехал по улице Пучковка со стороны 50 Лет Октября в направлении улицы Кавказская Курска. В пути напротив дома № 48 по улице Пучковка он сбил 17-летнего парня.

— Подросток переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД региона.

Парень получил травмы и сейчас находится в больнице. Разыскиваются свидетели этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU