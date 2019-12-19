В Курской области на пожарах погибли восемь детей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-19T10:29:24+03:00

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С начала года в Курской области на трех пожарах погибли восемь детей, тогда как, к примеру, в прошлом, подобных трагедий не зарегистрировано. По причине детской шалости с огнем произошло 29 пожаров.

Об этом сообщили на совещании по вопросам усиления профилактических мероприятий по защите от пожаров многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста, а также курян «группы риска» в период зимних каникул.

ГУ МЧС по Курской области вместе с органами исполнительной власти и местным самоуправлением, УМВД и соцслужбами проводит работу по профилактике детской гибели и их травматизма на пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU