2019-12-19T10:29:24+03:00
Происшествия

В Курской области на пожарах погибли восемь детей

По причине детской шалости произошло 29 возгораний
Яна ШЕЛЕСТ
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По причине детской шалости с огнем произошли 29 пожаровПо причине детской шалости с огнем произошли 29 пожаровФото: Из архива "КП"
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С начала года в Курской области на трех пожарах погибли восемь детей, тогда как, к примеру, в прошлом, подобных трагедий не зарегистрировано. По причине детской шалости с огнем произошло 29 пожаров.

Об этом сообщили на совещании по вопросам усиления профилактических мероприятий по защите от пожаров многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста, а также курян «группы риска» в период зимних каникул.

ГУ МЧС по Курской области вместе с органами исполнительной власти и местным самоуправлением, УМВД и соцслужбами проводит работу по профилактике детской гибели и их травматизма на пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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