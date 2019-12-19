СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-19T10:12:38+03:00

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В Курске на проспекте Плевицкой открыли новую дорогу. Магистраль соединит район многоэтажной застройки Центрального округа с промышленной зоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 Крым.

Автодорога протяженностью около двух километров является одним из важнейших объектов для города. Строительство завершили с опережением срока на 11 месяцев. Дорожники уже нанесли разметку, установили светофоры, а также сделали тротуары и ливневые канализации.

В Курске также появился и новый подземный переход на дороге, соединяющей улицу Косухина и проспект Плевицкой. Скоро его оборудуют электроподъемником для маломобильных граждан.

11 декабря в Курске открыли рабочее движение по новой дороге на проспекте Дружбы. Построенные 3,3 километра выходят на улицу Просторную и соединяют Центральный округ с Сеймским округом и выездом на федеральную трассу М-2. Новая дорога должна разгрузить улицу 50 лет Октября и снизить транспортную нагрузку на центральную часть Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU