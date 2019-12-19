2019-12-19T08:50:13+03:00
Звезды

В Курске пройдут игры веселых и находчивых

За право попадания в игры финала сразятся 16 команд
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские школьники покажут свои лучшие номераКурские школьники покажут свои лучшие номераФото: Светлана ВОЛКОВА
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20 декабря в 17.00 и 21 декабря в 15.00 в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14-б) пройдут игры 1/8 финала Школьной лиги КВН «Старт» официального представительства всероссийской юниор-лиги КВН в Курской области.

В юмористической битве за право попадания в игры ¼ финала сразятся 16 команд КВН Курска и Курской области.

20 декабря:

Команда КВН «Однажды под партой» (Октябрьский район)

Команда КВН «Вежливые дети» (лицей-интернат пос. им. м. Жукова)

Команда КВН «61 оттенок юмора» (школа № 61)

Команда КВН «ЛицИдеи» (Дом искусств «Ритм»)

Команда КВН «Витаминки» (школа № 38)

Команда КВН «Спокойно Маша, я Дубровский» (школа № 7)

Команда КВН «Топ 10» (школа № 10)

Команда КВН «Базар Автовокзал» (КГПК)

21 декабря:

Команда КВН «Аптека счастья» (Беловский район)

Команда КВН «Однажды на Кавказе» (КАТК)

Команда КВН «Стиляги» (школа № 46)

Команда КВН «Вареники» (сборная курских школьников)

Команда КВН «30 пудов» (школа № 30)

Команда КВН «Конь педальный» (Октябрьский район)

Команда КВН «Мадмазели на газели» (школа № 8)

Команда КВН «Главное участие» (школа № 14)

Именно эти ребята представляли нашу школьную лигу КВН «Старт», Курск и Курскую область в начале декабря в играх телевизионного проекта шоу талантов «Детский КВН» в Москве.

Заказ/бронирование билетов по телефону 8-903-872-91-01, а также в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/school_smeh_liga.

ИСТОЧНИК KP.RU

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