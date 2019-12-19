В Курске пройдут игры веселых и находчивых
20 декабря в 17.00 и 21 декабря в 15.00 в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14-б) пройдут игры 1/8 финала Школьной лиги КВН «Старт» официального представительства всероссийской юниор-лиги КВН в Курской области.
В юмористической битве за право попадания в игры ¼ финала сразятся 16 команд КВН Курска и Курской области.
20 декабря:
Команда КВН «Однажды под партой» (Октябрьский район)
Команда КВН «Вежливые дети» (лицей-интернат пос. им. м. Жукова)
Команда КВН «61 оттенок юмора» (школа № 61)
Команда КВН «ЛицИдеи» (Дом искусств «Ритм»)
Команда КВН «Витаминки» (школа № 38)
Команда КВН «Спокойно Маша, я Дубровский» (школа № 7)
Команда КВН «Топ 10» (школа № 10)
Команда КВН «Базар Автовокзал» (КГПК)
21 декабря:
Команда КВН «Аптека счастья» (Беловский район)
Команда КВН «Однажды на Кавказе» (КАТК)
Команда КВН «Стиляги» (школа № 46)
Команда КВН «Вареники» (сборная курских школьников)
Команда КВН «30 пудов» (школа № 30)
Команда КВН «Конь педальный» (Октябрьский район)
Команда КВН «Мадмазели на газели» (школа № 8)
Команда КВН «Главное участие» (школа № 14)
Именно эти ребята представляли нашу школьную лигу КВН «Старт», Курск и Курскую область в начале декабря в играх телевизионного проекта шоу талантов «Детский КВН» в Москве.
Заказ/бронирование билетов по телефону 8-903-872-91-01, а также в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/school_smeh_liga.
ИСТОЧНИК KP.RU