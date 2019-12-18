Курскому Центру «Поиск» подарили автомобиль

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-18T17:58:53+03:00

За это время в городах и районах Курской области было создано 27 поисковых отрядов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В КГУ состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию курского Центра «Поиск». С юбилеем курских поисковиков поздравил руководитель администрации губернатора Курской области Юрий Князев.

«Вы выполняете важнейшую работу как для Курской области, так и для страны в целом — работу по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны», — отметил он.

Во время праздничного мероприятия руководителю центра «Поиск» Игорю Цуканову вручили ключи и документы на новый автомобиль высокой проходимости.

15 декабря Курской областной патриотической общественной организации Центр «Поиск» исполнилось 30 лет. За это время в городах и районах Курской области было создано 27 поисковых отрядов, в которые вошли школьники, студенты и работающая молодежь.

Ребята изучают малоизвестные события Великой Отечественной войны, занимаются розыском и захоронением останков погибших воинов, работой с ветеранами, ухаживают за воинскими захоронениями. За 30 лет поисковики нашли останки более 13 тысяч советских солдат и мирных жителей, установили 1200 имен павших, в том числе пропавших без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU