В Курске будут работать мобильные пункты проверки задолженности
20 декабря в рамках проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» жители Курска и Курской области смогу проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании имеющуюся задолженность оплатить прямо на месте.
Будут работать мобильные пункты проверки задолженности:
с 10.00 до 14.00 в ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (Курск, ул. Верхняя Луговая, 24);
с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «ЛИНИЯ-1» (Курск, ул. Энгельса, 70);
с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «ЛИНИЯ-3» (Курск, ул. Октябрьская, 80).
Также в этот день в рамках популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» судебные приставы проведут встречи с работниками организаций и предприятий Курской области.
Кроме того, куряне смогут получить консультации по вопросам, относящимся к работе службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU