В Курске будут работать мобильные пункты проверки задолженности

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-18T17:56:38+03:00

20 декабря куряне смогут узнать о своих долгах

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20 декабря в рамках проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» жители Курска и Курской области смогу проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании имеющуюся задолженность оплатить прямо на месте.

Будут работать мобильные пункты проверки задолженности:

с 10.00 до 14.00 в ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (Курск, ул. Верхняя Луговая, 24);

с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «ЛИНИЯ-1» (Курск, ул. Энгельса, 70);

с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «ЛИНИЯ-3» (Курск, ул. Октябрьская, 80).

Также в этот день в рамках популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» судебные приставы проведут встречи с работниками организаций и предприятий Курской области.

Кроме того, куряне смогут получить консультации по вопросам, относящимся к работе службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU