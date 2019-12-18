На Театральной площади появилась приемная Деда Мороза
Сейчас ее украшают дизайнеры
Уже 22 декабря Дед Мороз примет первых гостей
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На Театральной площади Курска появилась приемная Деда Мороза. Сейчас ее украшают дизайнеры. Уже 22 декабря Дед Мороз примет первых гостей.
Также у драмтеатра в праздничных домиках развернулась торговля новогодними товарами и сувенирами.
22 декабря с Красной площади начнется театрализованное шествие Дедов Морозов. Парад пройдет по улице Ленина до Театральной площади и завершится праздничным шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU