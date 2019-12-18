На Театральной площади появилась приемная Деда Мороза

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-18T17:43:55+03:00

Сейчас ее украшают дизайнеры

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На Театральной площади Курска появилась приемная Деда Мороза. Сейчас ее украшают дизайнеры. Уже 22 декабря Дед Мороз примет первых гостей.

Также у драмтеатра в праздничных домиках развернулась торговля новогодними товарами и сувенирами.

22 декабря с Красной площади начнется театрализованное шествие Дедов Морозов. Парад пройдет по улице Ленина до Театральной площади и завершится праздничным шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU