«Мираторг» собрал рекордный урожай

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-18T17:36:33+03:00

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Растениеводство - основа для успешного развития всех подразделений компании. Из сырья, полученного на собственных полях, изготавливаются комбикорма для проектов по производству свинины, розовой телятины и ягнятины.

«Пристенская зерновая компания», входящая в структуру агрохолдинга, за десять лет зарекомендовала себя как надежный производитель, грамотный и бережный землепользователь. В текущем году благодаря новейшей высокоэффективной технике и передовым технологиям точного земледелия, компания собрала рекордный урожай зерновых. На предприятии созданы необходимые условия для хранения зерна объемом около 100 тысяч тонн, в работе используется порядка 180 единиц техники.

Свою оценку работе, проводимой агрохолдингом, дал глава района Виктор Петров:

- С приходом компании у нас создано около двух тысяч рабочих мест. Это значит, что люди могут получать достойную зарплату, кормить детей, содержать семью. Также для нас важно, что отчисления налоговых платежей идут во все бюджеты: и района, и области, и страны.

- Успешная деятельность растениеводческого дивизиона гарантирует стабильное развитие проектов агрохолдинга в регионе. «Пристенская зерновая компания» стабильно демонстрирует рост по всем показателям. А бережное отношение к родной земле возвращается рекордными урожаями и дает населению уверенность в завтрашнем дне, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU