В Курской области усилится ветер

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-18T17:19:10+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Из архива "КП"

Синоптики опять предупреждают о тумане

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 18 декабря и на протяжении суток будет облачно с прояснениями. Местами слабые моросящие осадки. Ночью местами туман. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+ 5 ºС, днем +1…+6 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU