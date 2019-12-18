Курские УК просят повысить плату за ремонт и содержание жилья

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-18T14:59:52+03:00

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В Курске прошло совещание с руководителями ведущих управляющих компаний региона. В его рамках обсудили качество обслуживания многоквартирных домов. Представители УК пожаловались на трудности, образовавшиеся в сфере управления многоквартирным жилым фондом. В частности, речь шла о корректировке тарифа по статье «ремонт и содержание жилья», который не менялся с 2008 года.

Между тем в 2019 году в жилищную инспекцию по поводу ненадлежащего оказания услуг в сфере ЖКХ поступило от курян более четырех тысяч обращений, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Мы провели 3 600 проверок и выяснили, что каждое четвертое обращение не находит подтверждения. Еще по 30% обращений даются разъяснения, которые не требуют проверки. При этом выявлено более тысячи нарушений, - сказал начальник государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин.

Основное нарекание к управляющим компаниям - несвоевременное реагирование на обращения граждан. Глава региона посоветовал представителям управляек организовать работу с жителями через социальные сети, а также рассмотреть возможность проведения голосований собственников жилья на портале «Действуем вместе». При этом Роман Старовойт призвал коммунальные организации в корне поменять подходы к работе – повысить прозрачность формирования тарифов и качество оказываемых услуг.

- Сфера ЖКХ должна быть очищена от нерадивых управляющих компаний. Эта работа уже начата. В Курской области было выявлено 14 управляющих организаций, которые по сути не вели экономическую деятельность. Их лишили лицензий, - отметил губернатор. - Сейчас мы работаем по перечню управляющих компаний, к которым наибольшее число замечаний и претензий. В случае подтверждения их неэффективности, лицензии у них также будут отозваны.

ИСТОЧНИК KP.RU