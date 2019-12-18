Самолеты из Курска будут летать в Анапу, Симферополь и Калининград
А в 2021 году откроется новый терминал местного аэропорта
Между тем цены на авиабилеты из Курска все еще по карману далеко не каждомуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авиакомпания "РусЛайн" озвучила план развития маршрутной сети из Курска на 2020 год.
С 2020 года будет увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург с двух до четырех раз в неделю. Рейсы в Сочи станут круглогодичными. Планируется также открыть авиамаршруты в Анапу, Симферополь и Калининград.
Также в 2021 году в эксплуатацию будет введен новый терминал аэропорта Курска, что поспособствует увеличению объема пассажироперевозок. Кроме того, будет изучаться спрос населения Курской области на авиарейсы в другие города России и разрабатываться карта маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU