Самолеты из Курска будут летать в Анапу, Симферополь и Калининград

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-18T14:26:56+03:00

Между тем цены на авиабилеты из Курска все еще по карману далеко не каждому Фото: Светлана ВОЛКОВА

А в 2021 году откроется новый терминал местного аэропорта

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Авиакомпания "РусЛайн" озвучила план развития маршрутной сети из Курска на 2020 год.

С 2020 года будет увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург с двух до четырех раз в неделю. Рейсы в Сочи станут круглогодичными. Планируется также открыть авиамаршруты в Анапу, Симферополь и Калининград.

Также в 2021 году в эксплуатацию будет введен новый терминал аэропорта Курска, что поспособствует увеличению объема пассажироперевозок. Кроме того, будет изучаться спрос населения Курской области на авиарейсы в другие города России и разрабатываться карта маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU